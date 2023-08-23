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РИА Новости: матч сборных Катара и России должен пройти на стадионе ЧМ-2022

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Стало известно, где должен пройти товарищеский матч сборных Катара и России.
РИА Новости: матч сборных Катара и России должен пройти на стадионе ЧМ-2022
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«Матч между сборными Катара и России планируется провести на стадионе «Эль-Джануб», — приводит слова источника РИА Новости.

7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о планах по проведению товарищеского матча между Катаром и Россией в сентябре.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев выразил надежду, что УЕФА в скором времени снимет санкции с России.

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