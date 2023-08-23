Медведев назвал галлюцинациями информацию об интересе «Зенита» к Педро

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к нападающему «Фламенго» Педро Абреу.

«Галлюцинации», — цитирует Медведева РИА Новости.

По информации Globo, россияне готовят предложение бразильцам в размере €25 млн за игрока. Официальных переговоров не было, всё идёт через агентов.

Отмечается, что в начале лета саудовский «Аль-Хиляль» предлагал за Педро €30—35 млн. На футболиста также претендовала «Бенфика».

Ранее сообщалось, что в «Зените» опровергли информацию о начале переговоров по Давиду Нересу.