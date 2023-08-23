Узнать больше

Медведев назвал галлюцинациями информацию об интересе «Зенита» к Педро

Короткая ссылка
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к нападающему «Фламенго» Педро Абреу.
Медведев назвал галлюцинациями информацию об интересе «Зенита» к Педро
  • РИА Новости

«Галлюцинации», — цитирует Медведева РИА Новости.

По информации Globo, россияне готовят предложение бразильцам в размере €25 млн за игрока. Официальных переговоров не было, всё идёт через агентов.

Отмечается, что в начале лета саудовский «Аль-Хиляль» предлагал за Педро €30—35 млн. На футболиста также претендовала «Бенфика».

Ранее сообщалось, что в «Зените» опровергли информацию о начале переговоров по Давиду Нересу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить