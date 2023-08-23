Медведев назвал галлюцинациями информацию об интересе «Зенита» к Педро
- РИА Новости
«Галлюцинации», — цитирует Медведева РИА Новости.
По информации Globo, россияне готовят предложение бразильцам в размере €25 млн за игрока. Официальных переговоров не было, всё идёт через агентов.
Отмечается, что в начале лета саудовский «Аль-Хиляль» предлагал за Педро €30—35 млн. На футболиста также претендовала «Бенфика».
Ранее сообщалось, что в «Зените» опровергли информацию о начале переговоров по Давиду Нересу.