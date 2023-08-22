В «Зените» опровергли информацию о начале переговоров по Нересу
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«Представители «Зенита» вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу? Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит предложение по вингеру «Бенфики» Нересу на €45 млн.