В «Зените» опровергли информацию о начале переговоров по Нересу

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию, что представители петербургского клуба направляются в Лиссабон для переговоров по переходу хавбека «Бенфики» Давида Нереса.

«Представители «Зенита» вылетают в Лиссабон на переговоры по Нересу? Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит предложение по вингеру «Бенфики» Нересу на €45 млн.