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Абдуллина назвала аренду в «Париж» важным шагом в карьере

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Защитница «Челси» Алсу Абдуллина высказалась о своём переходе в «Париж» на правах аренды.
Абдуллина назвала аренду в «Париж» важным шагом в карьере
  • Gettyimages.ru

«Сейчас настал момент попробовать себя в другой команде. Очень рада присоединиться к ЖФК «Париж», с нетерпением жду начала моего нового футбольного путешествия во Франции. Для меня это важный шаг в карьере», — приводит слова Абдуллиной пресс-служба женской сборной России.

22-летняя уроженка Актюбинского (Татарстан) выступает за «Челси» с декабря 2021 года. В составе лондонского клуба Абдуллина стала двукратной чемпионкой и обладательницей Кубка Англии. За сборную России в 43 матчах футболистка забила пять мячей.

Ранее отец футболистки «Челси» Абдуллиной рассказал, что в посёлке повесили баннер в её честь.

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