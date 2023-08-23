Шварцман: сесть за руль болида «Формулы-1» на одном из этапов чемпионата мира — это повод для гордости
- AFP
«Сесть за руль болида «Формулы-1» на одном из этапов чемпионата мира — это нечто особенное и повод для гордости, особенно в команде Scuderia Ferrari, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры», — цитирует Шварцмана пресс-служба команды.
Такое решение было принято исходя из правила чемпионата, что по ходу сезона команды обязаны привлекать молодых пилотов к участию как минимум в двух практиках.
Напомним, что россиянин является резервистом Ferrari на сезон-2023. Основные гонщики — испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.
Ранее Шварцман заявил, что его главный приоритет — получить место в «Формуле-1».