Шварцман: сесть за руль болида «Формулы-1» на одном из этапов чемпионата мира — это повод для гордости

Пилот Ferrari Роберт Щварцман прокомментировал участие в первой тренировке «Формулы-1» на Гран-при Нидерландов.

«Сесть за руль болида «Формулы-1» на одном из этапов чемпионата мира — это нечто особенное и повод для гордости, особенно в команде Scuderia Ferrari, которая поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры», — цитирует Шварцмана пресс-служба команды.

Такое решение было принято исходя из правила чемпионата, что по ходу сезона команды обязаны привлекать молодых пилотов к участию как минимум в двух практиках.

Напомним, что россиянин является резервистом Ferrari на сезон-2023. Основные гонщики — испанец Карлос Сайнс и монегаск Шарль Леклер.

Ранее Шварцман заявил, что его главный приоритет — получить место в «Формуле-1».