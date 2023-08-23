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В «Локомотиве» сообщили об отсутствии предложений по Изидору

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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что клуб может обсудить трансфер нападающего Вильсона Изидора при хорошем предложении.
В «Локомотиве» сообщили об отсутствии предложений по Изидору
  • РИА Новости

«Предложений по Изидору пока нет. Вильсон в составе коллектива — он тренируется и готовится к матчу. Если поступит предложение, мы прежде всего с Вильсоном и его агентом обсудим всё и будем принимать совместное решение», — приводит слова Нагорных РИА Новости.

Как сообщает журналист Гийом Тарпи со ссылкой на L’Équipe, Изидор подпишет контракт с «Марселем» на пять лет.

Отмечается, что французский клуб пока не достиг договорённости о переходе Изидора.

По информации Marca, сделка между клубами будет завершена до конца августа. Железнодорожники ожидают от продажи Изидора €6—7 млн.

В текущем сезоне 22-летний француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее агент Изидора опроверг информацию о том, что игрок согласовал контракт с «Марселем».

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