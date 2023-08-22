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Серена Уильямс во второй раз стала мамой

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Американская теннисистка Серена Уильямс во второй раз родила ребёнка.

«Добро пожаловать, Адира Ривер Оганян. Рад сообщить, что наш дом объединяет любовь: счастливая и здоровая новорождённая девочка и счастливая и здоровая мама», — написал Оганян в социальных сетях.

Напомним, что пара воспитывает дочь Олимпию, которая родилась в 2017 году.

Теннисистка является 23-кратной чемпионкой турниров Большого шлема. Она объявила о завершении карьеры после поражения на US Open 2022. 

Ранее Серена Уильямс призналась, что отец подталкивает её к возвращению на корт.

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