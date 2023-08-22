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Дзагоев: насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить в «Рубине»

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Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев прокомментировал свой уход из казанского клуба.
Дзагоев: насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить в «Рубине»
  • РИА Новости

«Ну, на самом деле, насколько я знаю, Рахимов хотел меня оставить. Мы с ним разговаривали, он мне в глаза сказал, что хочет меня оставить. Руководство мне так и не сказало ни да ни нет. Где‑то в июле Сафонов мне позвонил и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт», — приводит слова Дзагоева «Матч ТВ».

Полузащитник является свободным агентом после завершения контракта с «Рубином» 12 июля 2023 года.

До перехода в казанский клуб Дзагоев играл за ЦСКА, в составе которого завоевал 11 трофеев. Также на его счету 59 матчей за сборную России.

Ранее в «Антальяспоре» опровергли возможный переход Дзагоева.

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