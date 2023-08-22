Загитова нарушила правила дорожного движения в центре Москвы

Российская фигуристка Алина Загитова нарушила правила дорожного движения.

В ролике, который Загитова записала за рулём авто, машина фигуристки проезжает через пешеходный переход на зелёный сигнал светофора, причём для перехода остаётся ещё больше 20 секунд.

Согласно правилам дорожного движения, водителю запрещается «пользоваться во время управления автомобилем телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук».

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.