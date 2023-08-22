Выступающая за Сирию гимнастка Максимова выступит на Кубке России

Представляющая Сирию российская гимнастка Александра Максимова выступит на Кубке России по спортивной гимнастике, который пройдёт в Сочи с 30 августа по 3 сентября.

«Максимова заявлена для участия в Кубке России от Владимирской области, она имеет право выступать на наших турнирах. Хочу также отметить, что она до перехода в Сирию не претендовала на место в составе национальной команды», — цитирует старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко ТАСС.

Согласно информации на сайте Международной федерации гимнастики (FIG), 16-летняя Максимова является спортсменкой Сирии.

19 июля в пресс-службе FIG сообщили, что решение о том, будут ли россияне и белорусы иметь право участвовать в Олимпийских играх в Париже, является обязанностью Международного олимпийского комитета. FIG 19 июля допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Спортсмены будут иметь право участвовать в международных состязаниях с 1 января 2024 года.

Ранее чемпион Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский назвал условия допуска россиян к международным стартам нереальными.