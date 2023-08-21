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Двукратный вице-чемпион мира по баскетболу Бабков умер в возрасте 56 лет

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Ушёл из жизни двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России по баскетболу Сергей Бабков.

Об этом сообщается на странице баскетбольного клуба «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Ему было 56 лет.

Бабков в составе сборной России дважды становился серебряным призёром чемпионата мира (1994, 1998). Также выигрывал серебро (1993) и бронзу (1997) чемпионатов Европы.

Бабков считался главным снайпером сборной России 1990-х. С 2011 года он занимал пост генерального директора БК «Новосибирск».

Ранее стало известно, что умер экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский.

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