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Вартанян: есть вероятность, что скоро увидите меня в UFC

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Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян допустил, что может перейти в UFC.
Вартанян: есть вероятность, что скоро увидите меня в UFC
  • Gettyimages.ru
  • © maria zheleznova

«Сейчас идут переговоры с UFC. Посмотрим, к чему придём. Есть вероятность, что скоро увидите меня в UFC, но всё зависит от контракта», — цитирует Вартаняна Sportball24.com.

В последнем поединке в лёгкой весовой категории Вартанян победил техническим нокаутом Резникова в финале Гран-при ACA.

В активе Вартаняна 25 побед и четыре поражения. У Резникова 24 победы и семь поражений на профессиональном уровне.

Ранее в «Нашем Деле» заявили о готовности организовать бой Вартаняна и Сулумова.

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