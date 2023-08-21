Вартанян: есть вероятность, что скоро увидите меня в UFC

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян допустил, что может перейти в UFC.

«Сейчас идут переговоры с UFC. Посмотрим, к чему придём. Есть вероятность, что скоро увидите меня в UFC, но всё зависит от контракта», — цитирует Вартаняна Sportball24.com.

В последнем поединке в лёгкой весовой категории Вартанян победил техническим нокаутом Резникова в финале Гран-при ACA.

В активе Вартаняна 25 побед и четыре поражения. У Резникова 24 победы и семь поражений на профессиональном уровне.

Ранее в «Нашем Деле» заявили о готовности организовать бой Вартаняна и Сулумова.