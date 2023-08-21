Вартанян: есть вероятность, что скоро увидите меня в UFC
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«Сейчас идут переговоры с UFC. Посмотрим, к чему придём. Есть вероятность, что скоро увидите меня в UFC, но всё зависит от контракта», — цитирует Вартаняна Sportball24.com.
В последнем поединке в лёгкой весовой категории Вартанян победил техническим нокаутом Резникова в финале Гран-при ACA.
В активе Вартаняна 25 побед и четыре поражения. У Резникова 24 победы и семь поражений на профессиональном уровне.
Ранее в «Нашем Деле» заявили о готовности организовать бой Вартаняна и Сулумова.