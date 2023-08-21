Вратарь «Зоркого»: Юран — великолепный мотиватор, в перерыве мог просто перевернуть игру

Голкипер «Зоркого» Андрей Данилов высказал мнение, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран является великолепным мотиватором.

«О Сергее Николаевиче могу сказать только самые добрые слова, тренер с большой буквы. Великолепный мотиватор, который в перерыве мог просто перевернуть игру. Всегда заряжал позитивными эмоциями. Показывал на тренировках своим примером, как надо забивать голы. С ним очень хорошо работалось. Мы до сих пор общаемся — списываемся, созваниваемся. Недавно поздравлял его после победы над «Ахматом». Я многое почерпнул от него, особенно в плане лидерства в команде, в раздевалке. Он сам лидер по натуре. Мы всегда были хорошо готовы физически и тактически, с сильным характером. И вообще все команды, в которых он работал. Юран говорил, что всегда может простить ошибку, но безволие и бесхарактерность — нет. Плюс у него был хороший штаб. Игорь Ющенко, который потом работал главным тренером «Зоркого»... Он поиграл за московское «Динамо», является легендой «Химок». Я многому у него научился. В частности, как действовать при стандартных положениях, правильно располагать защитников», — заявил Данилов RT.

Ранее вратарь «Зоркого» вспомнил, почему не смог закрепиться в основе «Амкара».