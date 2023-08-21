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Вратарь «Зоркого»: Юран — великолепный мотиватор, в перерыве мог просто перевернуть игру

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Голкипер «Зоркого» Андрей Данилов высказал мнение, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран является великолепным мотиватором.
Вратарь «Зоркого»: Юран — великолепный мотиватор, в перерыве мог просто перевернуть игру
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«О Сергее Николаевиче могу сказать только самые добрые слова, тренер с большой буквы. Великолепный мотиватор, который в перерыве мог просто перевернуть игру. Всегда заряжал позитивными эмоциями. Показывал на тренировках своим примером, как надо забивать голы. С ним очень хорошо работалось. Мы до сих пор общаемся — списываемся, созваниваемся. Недавно поздравлял его после победы над «Ахматом». Я многое почерпнул от него, особенно в плане лидерства в команде, в раздевалке. Он сам лидер по натуре. Мы всегда были хорошо готовы физически и тактически, с сильным характером. И вообще все команды, в которых он работал. Юран говорил, что всегда может простить ошибку, но безволие и бесхарактерность — нет. Плюс у него был хороший штаб. Игорь Ющенко, который потом работал главным тренером «Зоркого»... Он поиграл за московское «Динамо», является легендой «Химок». Я многому у него научился. В частности, как действовать при стандартных положениях, правильно располагать защитников», — заявил Данилов RT.

Ранее вратарь «Зоркого» вспомнил, почему не смог закрепиться в основе «Амкара».

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