Вратарь «Зоркого» вспомнил, почему не смог закрепиться в основе «Амкара»

Голкипер «Зоркого» Андрей Данилов объяснил, почему не смог закрепиться в основном составе «Амкара».

«У меня был шанс туда попасть, я был третьим вратарём команды, тренировался с основой. Для получения игровой практики меня отправляли играть за дубль. В «Амкаре» на тот момент были очень сильные вратари — Сергей Нарубин, Роман Герус и Василий Хомутовский. И мне, молодому пацану, было сложно конкурировать с ними. Поэтому в итоге мне пришлось отправиться в аренду. Там уже набирался опыта в игре со взрослыми футболистами. Полтора сезона провёл в «Октане». Затем в «Амкаре» появился Александр Селихов, который сейчас играет в «Спартаке» и попал в национальную сборную. Возможно, мне не хватало опыта, ведь я довольно поздно встал в ворота. В детской школе был нападающим. В любом случае я доволен своей карьерой, особенно периодом в «Зорком». Наверное, чтобы заиграть на более высоком уровне также не хватило удачи, это тоже немаловажный фактор. Так или иначе, где бы я ни играл, всегда отдавался на сто процентов», — заявил Данилов RT.

Он также рассказал об одноклубнике Артуре Рябокобыленко, с которым выступал за «Амкар».

«Да, мы с ним знакомы ещё с детской школы. Был небольшой период в школе московского «Спартака», около года. Потом уже встретились с Артуром в «Амкаре». Мы всегда поддерживали общение. И созванивались с ним перед тем, как он перешёл в «Зоркий». Он очень хороший футболист, и уже с самого начала сезона очень сильно нам помогает. Могу сказать о нём только самые тёплые слова. Он профессионал своего дела. В «Амкаре» он уже тогда выходил за основной состав при Миодраге Божовиче, забивал. В частности, помню его гол «Краснодару». Сыграли 2:2. Рад, что мы снова играем в одной команде», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что матч пятого тура Кубка России по футболу «Динамо» — «Спартак» пройдёт 4 октября.