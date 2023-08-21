Шунин: я назвал сына в честь Яшина

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, почему принял решение назвать сына Львом.

«Начну с того, что нам с женой очень нравится имя Лев. Конечно, я назвал сына и в честь Льва Яшина. Есть и третий момент — сын родился под знаком зодиака Лев. Всё сошлось», — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо».

15 августа сообщалось, что у вратаря «Динамо» Шунина родился сын. Также у динамовского голкипера есть дочь в браке с Екатериной Григорьевой и сын от первого брака.

36-летний голкипер выступает за «Динамо» с 2007 года.

Ранее Шунин заявил, что всегда будет рад возвращению полузащитника Арсена Захаряна.