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Джокович обыграл Алькараса в финале «Мастерса» в Цинциннати

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Серб Новак Джокович стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Джокович обыграл Алькараса в финале «Мастерса» в Цинциннати
  • AP

Серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас находились на корте 3 часа 48 минут. Джокович добыл победу на тай-брейке в третьем сете — 5:7, 7:6 (7), 7:6. Решающий матч турнира стал самым продолжительным за всю историю. 

Для Джоковича это 39-я победа на турнирах серии «Мастерс». Счёт в личных встречах теннисистов стал 2-2. Призовой фонд турнира составил $6,6 млн.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Кливленде.

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