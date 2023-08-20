Бекхэм — о победе «Интер Майами» в Кубке лиг: тяжёлая игра, я не поклонник пенальти

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о победе своей команды в Кубке лиг.

«Я не самый большой поклонник пенальти. Никогда не бывает легко смотреть, как матчи заканчиваются подобным образом. А для команд, которые не выигрывают, это трудный момент. Но каждый пенальти был невероятен», — приводит слова Бекхэма ESPN.

В финале Кубка лиг его команда обыграла «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). «Интер Майами» завоевал первый трофей в карьере.

Для Месси это 44-й трофей в карьере. Месси также стал лучшим бомбардиром турнира, забив десять голов.

Ранее сообщалось, что Месси уступил капитанскую повязку Йедлину, чтобы тот поднял трофей «Интер Майами».