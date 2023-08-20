Стерлинг пожаловался на работу судьи после утраты чемпионского титула UFC

Американский боец Алджэмейн Стерлинг высказался о поражении в титульном поединке против соотечественника Шона О’Мэлли.

«Честно говоря, рефери рано остановил противостояние. Я двигался, пытался встать… Я был в полном порядке, когда поднялся после остановки. Должен ли я злиться на судью? Сложно оценить, в каком состоянии я нахожусь и насколько потрясен. Тем более он раньше не видел меня в таком положении», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.

В главном поединке турнира UFC 292 в Бостоне О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. У него в активе 17 побед и одно поражение.

Для Стерлинга это четвёртое поражение.

Ранее Стерлинг выразил надежду на реванш с Шоном О'Мэлли.