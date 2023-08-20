Матыцин предложил проводить фестиваль спорта для студентов на постоянной основе

Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил делать фестиваль спорта для студентов на постоянной основе, если результат его проведения будет положительным.

«Мы начали менять формат состязаний стран на формат университетских команд. Считаем, что там совершенно другой менталитет, в рамках одного университета могут учиться студенты из разных стран. Если результат будет положительным, то думаем сделать этот фестиваль традиционным», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что искусственные ограничения и отстранения заставляют создавать параллельные форматы соревнований и этот тренд Россия будет продолжать формировать.