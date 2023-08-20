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Матыцин предложил проводить фестиваль спорта для студентов на постоянной основе

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Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил делать фестиваль спорта для студентов на постоянной основе, если результат его проведения будет положительным.
Матыцин предложил проводить фестиваль спорта для студентов на постоянной основе
  • РИА Новости

«Мы начали менять формат состязаний стран на формат университетских команд. Считаем, что там совершенно другой менталитет, в рамках одного университета могут учиться студенты из разных стран. Если результат будет положительным, то думаем сделать этот фестиваль традиционным», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательного решения о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что искусственные ограничения и отстранения заставляют создавать параллельные форматы соревнований и этот тренд Россия будет продолжать формировать.

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