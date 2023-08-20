О’Мэлли: это только начало моей эры в UFC, и я буду править до 2035 года
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«Я предупреждал, достаточно совершить одну ошибку, чтобы мне проиграть. Это только начало моей эры! Я буду править до 2035 года!» — заявил боец после поединка.
В главном поединке турнира UFC 292 в Бостоне О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. У него в активе 17 побед и одно поражение.
Для Стерлинга это четвёртое поражение.
Ранее Стерлинг выразил надежду на реванш с Шоном О'Мэлли.