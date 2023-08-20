О’Мэлли: это только начало моей эры в UFC, и я буду править до 2035 года

Американский боец ММА Шон О’Мэлли после победы над соотечественником Алджамейном Стерлингом в титульном бою на турнире UFC 292 заявил, что ещё долго буде удерживать лидерство в легчайшем дивизионе.

«Я предупреждал, достаточно совершить одну ошибку, чтобы мне проиграть. Это только начало моей эры! Я буду править до 2035 года!» — заявил боец после поединка.

В главном поединке турнира UFC 292 в Бостоне О'Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом. О'Мэлли стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. У него в активе 17 побед и одно поражение.

Для Стерлинга это четвёртое поражение.

Ранее Стерлинг выразил надежду на реванш с Шоном О'Мэлли.