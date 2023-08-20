УНИКС подписал финалиста Евролиги Грина
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Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба казанского клуба.
В прошлом сезоне Грин стал чемпионом и обладателем Кубка Черногории вместе с командой «Будучность».
Американец доходил до финала Евролиги с «Олимпиакосом» в 2017 году, также американский баскетболист защищал цвета «Валенсии» и «Бетиса», турецких «Фенербахче» и «Бахчешехира».
Ранее американский баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс признался, что очень рад вернуться в Россию.