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УНИКС подписал финалиста Евролиги Грина

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Казанский УНИКС подписал контракт с американским баскетболистом Эриком Грином, доходившим до финала Евролиги в составе греческого «Олимпиакоса».
УНИКС подписал финалиста Евролиги Грина
  • Gettyimages.ru

Соглашение с 32-летним защитником рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В прошлом сезоне Грин стал чемпионом и обладателем Кубка Черногории вместе с командой «Будучность».

Американец доходил до финала Евролиги с «Олимпиакосом» в 2017 году, также американский баскетболист защищал цвета «Валенсии» и «Бетиса», турецких «Фенербахче» и «Бахчешехира».

Ранее американский баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс признался, что очень рад вернуться в Россию.

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