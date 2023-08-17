Американский баскетболист УНИКСа Рейнольдс признался, что скучал по борщу
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«Скучал по борщу, по атмосфере. Казань не такой большой город, но очень спокойный, домашний и комфортный», — заявил Рейнольдс в интервью YouTube-каналу клуба.
Рейнольдс и его партнёр по команде француз Луи вернулись в расположение УНИКСа 17 августа.
По итогу регулярного сезона Единой лиги ВТБ 2022/2023 Рейнольдс был признан «Лучшим шестым игроком».
Ранее сообщалось, что призёр Олимпийских игр Бекки Хэммон включена в Зал славы баскетбола.