Американский баскетболист УНИКСа Рейнольдс признался, что скучал по борщу

Американский баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс признался, что очень рад вернуться в Россию.

«Скучал по борщу, по атмосфере. Казань не такой большой город, но очень спокойный, домашний и комфортный», — заявил Рейнольдс в интервью YouTube-каналу клуба.

Рейнольдс и его партнёр по команде француз Луи вернулись в расположение УНИКСа 17 августа.

По итогу регулярного сезона Единой лиги ВТБ 2022/2023 Рейнольдс был признан «Лучшим шестым игроком».

Ранее сообщалось, что призёр Олимпийских игр Бекки Хэммон включена в Зал славы баскетбола.