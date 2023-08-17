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Американский баскетболист УНИКСа Рейнольдс признался, что скучал по борщу

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Американский баскетболист УНИКСа Джален Рейнольдс признался, что очень рад вернуться в Россию.
Американский баскетболист УНИКСа Рейнольдс признался, что скучал по борщу
  • Gettyimages.ru

«Скучал по борщу, по атмосфере. Казань не такой большой город, но очень спокойный, домашний и комфортный», — заявил Рейнольдс в интервью YouTube-каналу клуба.

Рейнольдс и его партнёр по команде француз Луи вернулись в расположение УНИКСа 17 августа.

По итогу регулярного сезона Единой лиги ВТБ 2022/2023 Рейнольдс был признан «Лучшим шестым игроком».

Ранее сообщалось, что призёр Олимпийских игр Бекки Хэммон включена в Зал славы баскетбола.

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