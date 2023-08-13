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Призёр Олимпиады в составе сборной России Хэммон включена в Зал славы баскетбола

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Призёр Олимпийских игр Бекки Хэммон включена в Зал славы баскетбола.
Призёр Олимпиады в составе сборной России Хэммон включена в Зал славы баскетбола
  • Gettyimages.ru
  • © Vaughn Ridley

Об этом сообщает пресс-служба НБА в соцсетях.

Также в Зал славы вошли трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд, двукратный чемпион лиги Пау Газоль, чемпион НБА Дирк Новицки, четырёхкратный чемпион лиги Тони Паркер и тренер Грегг Попович.

В феврале 2008 года Хэммон получила российское гражданство. В составе сборной России она становилась бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2009 года.

Ранее Леброн Джеймс поздравил Уэйда с включением в Зал славы НБА.

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