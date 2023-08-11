Джеймс поздравил Уэйда с включением в Зал славы НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к трёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйну Уэйду перед предстоящим включением его в Зал славы.

«Да, сэр! Болельщики «Майами», поднимаемся! Аплодисменты! Поздравляю, Дуэйн. Люблю тебя, брат!» — написал Джеймс на своей странице в социальной сети.

Торжественная церемония включения 41-летнего американца в Зал славы НБА пройдёт в ближайшие выходные.

Уэйд выступал в НБА за «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Защитник завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис продлит контракт с клубом на сумму $186 млн.