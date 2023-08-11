Узнать больше

Джеймс поздравил Уэйда с включением в Зал славы НБА

Короткая ссылка
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к трёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйну Уэйду перед предстоящим включением его в Зал славы.
Джеймс поздравил Уэйда с включением в Зал славы НБА
  • Gettyimages.ru

«Да, сэр! Болельщики «Майами», поднимаемся! Аплодисменты! Поздравляю, Дуэйн. Люблю тебя, брат!» — написал Джеймс на своей странице в социальной сети.

Торжественная церемония включения 41-летнего американца в Зал славы НБА пройдёт в ближайшие выходные.

Уэйд выступал в НБА за «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Защитник завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис продлит контракт с клубом на сумму $186 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить