Джеймс поздравил Уэйда с включением в Зал славы НБА
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«Да, сэр! Болельщики «Майами», поднимаемся! Аплодисменты! Поздравляю, Дуэйн. Люблю тебя, брат!» — написал Джеймс на своей странице в социальной сети.
Торжественная церемония включения 41-летнего американца в Зал славы НБА пройдёт в ближайшие выходные.
Уэйд выступал в НБА за «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». Защитник завершил профессиональную карьеру в 2019 году.
Ранее сообщалось, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис продлит контракт с клубом на сумму $186 млн.