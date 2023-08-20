Гаджимамедов проведёт поединок с Крусом на турнире «Ночь чемпионов IBA»

Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт поединок с пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом Хулио Ла Крусом в весовой категории 92 кг на турнире «Ночь чемпионов IBA».

«Ночь чемпионов IBA» пройдёт 26 августа в Серпухове в преддверии Международного дня бокса.

Главным событием вечера станет бой между Гаджимамедовым и Крусом. Также на турнире выступит Марк Петровский в противостоянии с эквадорцем Хулио Кастильо, Всеволод Шумков поборется с Лазаро Альваресом, а Харитон Агрба встретится с Ксолисани Ндонгени.

«Ночь чемпионов IBA» (IBA Champions' Night) это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года.

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