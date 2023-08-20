ATV: на чемпионате мира по лёгкой атлетике работал охранник с тату с нацисткой символикой

Охранник с тату с нацистской символикой на шее работал во время первого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике в Будапеште.

В компании по обеспечению безопасности на турнире заявили, что увидели его тату только в первый день турнира и что он уже уволен, сообщает atv.hu.

Чемпионат мира завершится 27 августа. Совет World Athletics в марте восстановил статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4 × 400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште.