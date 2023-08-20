Сборная США обновила мировой рекорд на чемпионате мира по лёгкой атлетике
Результат американской команды составил 3 минуты 8,80 секунды. Предыдущий рекорд (3.09,34) также принадлежал сборной США (29 сентября 2019 года).
Серебряную медаль завоевала сборная Великобритании (3.11,06), бронзу — команда Чехии (3.11,98).
Чемпионат мира завершится 27 августа. Совет World Athletics в марте восстановил статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.
Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта» был организован на самом высоком уровне.