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Сборная США обновила мировой рекорд на чемпионате мира по лёгкой атлетике

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Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4 × 400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште.

Результат американской команды составил 3 минуты 8,80 секунды. Предыдущий рекорд (3.09,34) также принадлежал сборной США (29 сентября 2019 года).

Серебряную медаль завоевала сборная Великобритании (3.11,06), бронзу — команда Чехии (3.11,98). 

Чемпионат мира завершится 27 августа. Совет World Athletics в марте восстановил статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Однако продлил отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта» был организован на самом высоком уровне.

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