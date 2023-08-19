Ласицкене назвала финал серии «Королева российского спорта» стартом международного уровня
«Это старт международного уровня, он дарит дополнительные силы и эмоции для прыжков. Довольна и благодарна, что сегодня прыгала, что ничего не болит», — цитирует Ласицкене ТАСС.
По её словам, помост в секторе для прыжков был непростой.
«К нему надо было подобрать ключик. Не всё получалось, но сейчас уже хорошо по сравнению с тем, что было всё лето. Очень рада, что столько зрителей пришли. Мы одной энергией провели эти соревнования, я в восторге», — добавила Ласицкене.
30-летняя спортсменка заняла третье место в финале «Королевы российского спорта». Она показала результат 1,91 м. На первом месте расположилась Кристина Королёва (1,93 м). На втором — Карина Демидик из Белоруссии.
Финал «Королевы российского спорта» завершился 19 августа. Победители соревнований получат по 300 тыс. рублей. Серебряные призёры заработают по 200 тыс., бронзовые — по 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что Екатерина Конева победила в тройном прыжке в финале серии «Королева российского спорта».