Трусова провела в московском парке «Зарядье» открытую тренировку

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова провела в московском парке «Зарядье» открытую спортивную тренировку.

«Моя собака Элла часто принимает участие в тренировках, поэтому сегодня так спокойно себя вела. В последнее время всегда так приходит много людей, я рада, что у меня столько преданных болельщиков», — цитирует Трусову РИА Новости.

Мероприятие прошло в рамках Московского урбанистического форума. Фигуристка показала комплекс упражнений по ОФП без дополнительного инвентаря.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой и завоевала серебряную медаль. 19-летняя спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее российский фигурист Марк Кондратюк поспорил с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко на десять тройных акселей подряд.