Терентьев опроверг наличие конфликта с Фёдором Емельяненко в Союзе ММА России

Первый вице-президент Андрей Терентьев заявил, что решение главы Союза ММА России Фёдора Емельяненко оставить свою должность не связано с какими-либо конфликтами.

«Фёдор Емельяненко подал заявление, ушёл с поста президента, но остался в Союзе ММА России и продолжит работу. Каких-то конфликтных ситуаций у нас нет, но ему сейчас некогда заниматься ежедневной рутинной работой», — цитирует Терентьева РИА Новости.

Он также отметил, что Емельяненко или станет почётным президентом, или возглавит наблюдательный совет организации.

Емельяненко возглавил Союз ММА России в июне 2022 года. Россиянин за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее Джерри Миллен, менеджер Фёдора Емельяненко, заявил, что команда россиянина ведёт переговоры о проведении боксёрского поединка.