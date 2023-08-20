Терентьев опроверг наличие конфликта с Фёдором Емельяненко в Союзе ММА России
- РИА Новости
«Фёдор Емельяненко подал заявление, ушёл с поста президента, но остался в Союзе ММА России и продолжит работу. Каких-то конфликтных ситуаций у нас нет, но ему сейчас некогда заниматься ежедневной рутинной работой», — цитирует Терентьева РИА Новости.
Он также отметил, что Емельяненко или станет почётным президентом, или возглавит наблюдательный совет организации.
Емельяненко возглавил Союз ММА России в июне 2022 года. Россиянин за профессиональную карьеру одержал 40 побед и потерпел семь поражений.
Ранее Джерри Миллен, менеджер Фёдора Емельяненко, заявил, что команда россиянина ведёт переговоры о проведении боксёрского поединка.