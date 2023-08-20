Личка: переход Захаряна — супер для российского футбола

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Переход Захаряна — супер для российского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехать в Европу и играть в одной из лучших лиг.

Я думаю, что играть в Испании для него — лучший вариант», — приводит слова Лички «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с 20-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее Личка рассказал, какое напутствие дал Захаряну перед отъездом.