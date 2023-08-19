Личка рассказал, какое напутствие дал Захаряну перед отъездом

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об отъезде полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я ему пожелал всего хорошего, самое главное, чтобы он не получил никаких травм и мог хорошо работать и развиваться как футболист», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

По данным СМИ, контракт Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна будет рассчитан на шесть лет. В соглашении прописана сумма отступных в размере €70 млн.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее в «Реал Сосьедад» планируют подписать контракт с Захаряном 19 августа.