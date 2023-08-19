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В «Реал Сосьедад» планируют подписать контракт с Захаряном 19 августа

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в ближайшее время станет игроком «Реал Сосьедад».
В «Реал Сосьедад» планируют подписать контракт с Захаряном 19 августа
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Да, Захарян прошёл медицинский осмотр. Надеемся официально подписать контракт с ним этим вечером», — приводит слова пресс-службы «Реал Сосьедад» «Матч ТВ».

По данным СМИ, контракт Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна будет рассчитан на шесть лет. В соглашении прописана сумма отступных в размере €70 млн.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

Ранее гендиректор «Динамо» сообщил, что Захарян прошёл медосмотр в «Реал Сосьедад».

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