В «Реал Сосьедад» планируют подписать контракт с Захаряном 19 августа
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«Да, Захарян прошёл медицинский осмотр. Надеемся официально подписать контракт с ним этим вечером», — приводит слова пресс-службы «Реал Сосьедад» «Матч ТВ».
По данным СМИ, контракт Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна будет рассчитан на шесть лет. В соглашении прописана сумма отступных в размере €70 млн.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.
Ранее гендиректор «Динамо» сообщил, что Захарян прошёл медосмотр в «Реал Сосьедад».