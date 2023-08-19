Тренер «Реал Сосьедад»: Захарян может дебютировать в игре с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль не исключил, что российский полузащитник Арсен Захарян в ближайшем матче дебютирует за команду из Сан-Себастьяна.

«Если он хорошо покажет себя на тренировках на следующей неделе, то я использую его в матче с «Лас-Пальмасом», — цитирует Альгуасиля Marca.

По его мнению, Захарян находится в прекрасной физической форме. Тренер также подчеркнул, что экс-хавбек московского «Динамо» может сыграть на разных позициях.

«Захарян играл на высоком уровне, у него большое будущее. Он прекрасный футболист, который доставит много радости нашим болельщикам», — добавил Альгуасиль.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе Захаряна. Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-28/29. По данным СМИ, в контракте прописана сумма отступных в размере €70 млн, а сумма перехода составит €12 млн плюс дополнительные бонусы.

«Реал Сосьедад» в матче третьего тура 25 августа примет на своём поле «Лас-Пальмас».

Ранее Захарян посетил матч второго тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» — «Сельта».





