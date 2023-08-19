Личка: мне бы хотелось видеть Карраскаля в «Динамо», но официально Хорхе ещё в ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в стан столичного клуба.

«Официально он ещё в ЦСКА (смеётся). Да, мне бы хотелось. Но, к сожалению, он как бы ещё официально в команде ЦСКА (улыбается)», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, сумма трансфера колумбийца составит около €7 млн.

По информации источника, несмотря на предложения других клубов, «Динамо» оказалось настойчивее в борьбе за хавбека красно-синих.

В нынешнем сезоне Карраскаль не принял участия ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Карраскаля заявил, что очень много клубов из разных чемпионатов интересуются Хорхе.