Record: «Зенит» предложил «Бенфике» за Нереса €35 млн, но получил отказ

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес может не перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Record, новое предложение российского клуба было увеличено до €30 млн плюс €5 млн в качестве бонусов, однако «Бенфика» приняла решение отказаться.

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Нерес не планирует переходить в «Зенит» в летнее трансферное окно.