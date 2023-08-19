Экс-девушка Антони подаст на футболиста заявление в полицию Англии по поводу домашнего насилия

Габриэла Каваллин, бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони, собирается обратиться в полицию Англии по поводу домашнего насилия.

По информации UOL, адвокат девушки собрал 70-страничный документ, в котором собраны «доказательства» оскорбительного поведения бразильца. Игроку придётся ответить за три разных преступления.

В июне Каваллин уже обращалась в полицию Бразилии, заявив, что Антони её избивал, даже когда она была беременна. Она рассказала, что после ссор он часто грозился убить себя и портил её вещи.

Ранее сообщалось, что суд оправдал Райана Гиггза по делу об избиении девушки.