Экс-девушка Антони подаст на футболиста заявление в полицию Англии по поводу домашнего насилия
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По информации UOL, адвокат девушки собрал 70-страничный документ, в котором собраны «доказательства» оскорбительного поведения бразильца. Игроку придётся ответить за три разных преступления.
В июне Каваллин уже обращалась в полицию Бразилии, заявив, что Антони её избивал, даже когда она была беременна. Она рассказала, что после ссор он часто грозился убить себя и портил её вещи.
Ранее сообщалось, что суд оправдал Райана Гиггза по делу об избиении девушки.