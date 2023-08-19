Ван Бастен: я играл бы лучше Роналду в 38 лет

Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен оценил выступление форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Да, Роналду 38 лет, и он активен. Есть ещё силы — может, даже больше, чем у меня. Но кто знает, как я выступал бы в 38 лет? Мне кажется, я мог бы играть даже лучше него», — цитирует ван Бастена Sportskeeda.

Напомним, что Роналду перешёл в саудовский клуб зимой 2022 года, подписав контракт с командой до 30 июня 2025 года. Его зарплата составляет €200 млн в сезон.

Ранее сообщалось, что Роналду выиграл первый трофей в составе «Аль-Насра».