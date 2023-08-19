Де Брёйне успешно перенёс операцию

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сообщил о том, что перенёс операцию на подколенное сухожилие.

«Новости после игры с «Бёрнли» стали для меня настоящим ударом физически и морально. Теперь операция сделана, я готов к восстановлению», — написал Де Брёйне в соцсетях.

Напомним, что игрок в матче первого тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (3:0) получил повреждение, после чего был сразу заменён.

Также стало известно о том, что Де Брёйне номинирован на приз лучшему игроку сезона-2022/23 по версии УЕФА.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне согласился на операцию и пропустит минимум три месяца.