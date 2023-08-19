Bild: игроки «Боруссии» были рады уходу Беллингема из-за его эгоизма и самовлюблённости

Футболистов дортмундской «Боруссии» обрадовал тот факт, что полузащитник Джуд Беллингем перешёл в мадридский «Реал».

По информации Bild, бывшие одноклубники игрока считали его эгоистичным и самовлюблённым. Для них было показательным то, что Беллингем ждал, пока футболисты сделают круг по стадиону, затем отдельно подходил к болельщикам, чтобы получить свою порцию аплодисментов.

14 июня стало известно, что англичанин из «Боруссии» перешёл в «Реал». Мадридцы заплатили за игрока €103 млн. Контракт с полузащитником подписан на шесть сезонов. Футболист отметился голом в дебютном матче с «Атлетико» (2:0).

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем рассказал о давлении на него.