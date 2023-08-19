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Загитова рассказала о преследовании взрослого мужчины, когда ей было 16 лет

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о криминальном случае в своей жизни.

«Когда мне было лет 16, я ходила на тренировки пешком. И возле катка меня всё время ждал мужчина. И пока я шла домой, он на своём тонированном джипе медленно катился рядом со мной и говорил: «Я заберу тебя с собой», — рассказала Алина в программе «Шоу Воли».

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Загитова рассказала о проблемах со здоровьем.

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