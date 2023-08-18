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Лыжник Коростелёв уверен, что выступит на зимней Олимпиаде-2026

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Двукратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам Савелий Коростелёв выразил уверенность, что поедет на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«На все сто процентов. У меня нет такого, что надо торопиться и куда-то рваться, пока что мне достаточно конкуренции у нас в стране», — цитирует Коростелёва «Спорт-Экспресс».

По словам 19-летнего лыжника, он не потерял мотивации в условиях изоляции российского спорта.

«Конечно, я очень хочу выступить на международных стартах, но при отсутствии этой возможности довольствуюсь тем, что у нас есть», — добавил Коростелёв.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.

Ранее Станислав Поздняков высказал мнение, что молчание МОК в вопросе допуска российских спортсменов разрушает миссию спорта.

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