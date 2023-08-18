Российская баскетболистка Мусина родила дочь в Европе

Бывшая баскетболистка «Ники» из Сыктывкара Раиса Мусина стала мамой.

25-летняя спортсменка родила дочь в Европе 5 августа, сообщил «Бронтозябре» осведомлённый источник.

В январе Раиса объявила о приостановке карьеры, опубликовав соответствующий пост в соцсети.

Помимо «Ники», Мусина играла за «Спарту&К», «Орзел Польковице», УГМК и курское «Динамо».

Мусина являлась игроком сборной России. Выигрывала Евролигу и становилась чемпионкой мира U19.

Ранее сообщалось, что вратарь «Динамо» Антон Шунин стал отцом в третий раз.