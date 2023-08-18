Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдёт 8 октября

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей с восьмого по 15-й туры.

Игра 11-го тура чемпионата России между московскими «Спартаком» и ЦСКА пройдёт 8 октября на стадионе «Открытие Арена». Встреча начнётся в 19:00 мск, сообщает пресс-служба РПЛ.

Матч девятого тура «Спартак» — «Динамо» состоится 23 сентября, игра 13-го тура ЦСКА — «Краснодар» — 29 октября, встреча 14-го тура «Локомотив» — «Спартак» — 5 ноября, матч 15-го тура «Зенит» — «Краснодар» — 11 ноября.

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл «Крылья» в 5-м туре и одержал первую победу в РПЛ после возвращения.