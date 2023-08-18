Ещенко: есть мысли возобновить карьеру, учитывая нынешний уровень футбола

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о желании возобновить спортивную карьеру.

«Иногда жалел, что закончил карьеру. И сейчас есть мысли возобновить. Я хорошо себя чувствую: тренируюсь и играю. Учитывая сегодняшний уровень футбола, конечно, ещё можно было бы где-то поиграть. Правда, не хотелось ездить в какие-то далёкие города, где есть вопросы с финансированием», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

39‑летний россиянин перешёл в «Спартак» из столичного «Динамо» в 2016 году и выступал за красно-белых до 2021 года. В 2022-м он входил в тренерский штаб Паоло Ваноли. Ещенко является чемпионом России в составе московского клуба и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Ещенко оценил переход Медины в «Спартак» из ЦСКА.