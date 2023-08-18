Романо: Сперцяном интересуется множество команд, но футболист хочет перейти в «Аякс»
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях, трансфер Сперцяна по-прежнему остаётся целью «Аякса», а сам хавбек планирует присоединиться именно к этой команде, несмотря на интерес других клубов.
В нынешнем сезоне Сперцян забил один мяч и отдал две результативные передачи в четырёх матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Аякса» выступает против трансфера Сперцяна.