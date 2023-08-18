Узнать больше

Романо: Сперцяном интересуется множество команд, но футболист хочет перейти в «Аякс»

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Романо: Сперцяном интересуется множество команд, но футболист хочет перейти в «Аякс»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях, трансфер Сперцяна по-прежнему остаётся целью «Аякса», а сам хавбек планирует присоединиться именно к этой команде, несмотря на интерес других клубов.

В нынешнем сезоне Сперцян забил один мяч и отдал две результативные передачи в четырёх матчах за «быков» во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Аякса» выступает против трансфера Сперцяна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить