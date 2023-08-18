Смагин считает Горячкину фаворитом финала Кубка мира по шахматам

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказал мнение, что российская шахматистка Александра Горячкина является фаворитом в финале Кубка мира в Баку (Азербайджан).

«Тай-брейк у Музычук и Салимовой получился зубодробительным. Я думаю, что Горячкиной с Салимовой удобнее играть, чем с Музычук. По игре она безусловный фаворит, мне кажется, по стилю Салимова хорошо подходит Горячкиной», — цитирует Смагина ТАСС.

В полуфинале турнира россиянка одержала победу над китаянкой Тань Чжунъи, выиграв в первой партии и завершив вничью вторую.

В решающем матче Горячкина встретится с Нургюл Салимовой (Болгария).

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Ранее Шипов назвал слабым выступление российских шахматистов на Кубке мира.