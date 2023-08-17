Легкоатлетку Амусан оправдали в деле о нарушении антидопинговых правил

Дисциплинарный трибунал Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) оправдал рекордсменку мира в беге на 100 м с барьерами нигерийку Тоби Амусан в деле о нарушении антидопинговых правил.

Спортсменка не совершала нарушений правил из-за пропуска трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, сообщается в релизе AIU.

В июле нигерийка отрицала обвинения, так как была уверена в том, что чиста.

26-летняя Амусан завоевала золото в беге на 100 м с барьерами на чемпионате мира 2022 года по лёгкой атлетике в Юджине (США). В полуфинале нигерийка установила мировой рекорд в 12,12 секунды.

Ранее бывший врач сборной Великобритании по велоспорту Ричард Фриман был дисквалифицирован по делу о допинге.