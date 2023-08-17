Фигурист Морозов: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
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«Уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. У него есть для этого и время, и силы. Главное, чтобы без травм. Мы все за него болеем», — цитирует Морозова «Газета.Ru».
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
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