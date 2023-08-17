Фигурист Морозов: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Владимир Морозов поделился мнением о шансах нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. У него есть для этого и время, и силы. Главное, чтобы без травм. Мы все за него болеем», — цитирует Морозова «Газета.Ru».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

37-летний россиянин с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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