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Теннисист Мусьялек получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

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Французский теннисист Алексис Мусьялек получил пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей.
Теннисист Мусьялек получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи
  • Gettyimages.ru

35-летний теннисист участвовал в 39 нарушениях антикоррупционной программы тенниса, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Спортсмену будет запрещено играть в теннис, посещать соревнования, которые разрешены или санкционированы руководящими органами тенниса. Также Мусьялеку запрещено тренировать.

Ранее представитель Казахстана Тимур Хабибулин, Санжар Файзиев из Узбекистана и Игорь Смиланский из Израиля получили временное отстранение по подозрению в участии в договорных матчах.

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