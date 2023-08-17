Теннисист Мусьялек получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Французский теннисист Алексис Мусьялек получил пожизненную дисквалификацию за организацию договорных матчей.

35-летний теннисист участвовал в 39 нарушениях антикоррупционной программы тенниса, сообщается на официальном сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Спортсмену будет запрещено играть в теннис, посещать соревнования, которые разрешены или санкционированы руководящими органами тенниса. Также Мусьялеку запрещено тренировать.

Ранее представитель Казахстана Тимур Хабибулин, Санжар Файзиев из Узбекистана и Игорь Смиланский из Израиля получили временное отстранение по подозрению в участии в договорных матчах.